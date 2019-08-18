Son Dakika Haberleri: Antik DNA araştırmaları ırkçılık tartışmalarına nasıl zemin hazırlıyor?
Son Dakika Dünya Haber

Antik DNA araştırmaları ırkçılık tartışmalarına nasıl zemin hazırlıyor?

27 dakika önce

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medyada Filistinlilerin güney Avrupa’dan göç ettiğini ileri süren bir araştırma paylaştı. Filistinliler araştırmayı ırkçı ve bilimselliğe aykırı buldu. Peki, antik DNA araştırmaları ırkçılık tartışmalarına nasıl zemin hazırlıyor?

Antik DNA araştırmaları ırkçılık tartışmalarına nasıl zemin hazırlıyor?, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada Filistinlilerin güney Avrupa'dan göç ettiğini ileri süren bir araştırma paylaştı.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmada, İsrail'in Aşkelon kentinde yapılan kazılarda bulunan bronz ve demir çağlarından kalma 10 insan iskeletinden elde edilen DNA'lar analiz ediliyor. Çalışma, analiz sonucunda Filistinlilerin güney Avrupa'dan göç ederek bölgeye geldikleri sonucuna varıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
İsrail, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor!
Bir sürücü, otoyolda 8 telefonla birden oyun oynadı Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan dünyaevine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 10:12:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antik DNA araştırmaları ırkçılık tartışmalarına nasıl zemin hazırlıyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]