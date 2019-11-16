Antik gemi Patara'ya taşındı

14 metre uzunluğunda ve tamamen kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora-IV', sergilenmek üzere karayoluyla Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Limanı'na götürüldü.



Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz'in tasarladığı gemi, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 1 Ağustos'ta denize indirildi. 'Barış ve uluslararası anlayış için yelken açmak' sloganıyla Karadeniz'den Akdeniz'e yol aldı. Yaklaşık iki ay önce Kaş Limanı'na ulaşarak burada demir attı. Karayoluyla Kaş'a 43 kilometre uzaklıkta yer alan Patara Antik Kenti'ne taşındı.



Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, geminin taşınması sırasında limanda hazır bulundu. Prof. Dr. Işık ve ekibinin lojistik çalışması sonucu antik gemi halka erişilebilir hale getirildi.



Başardıkları işten dolayı sevinçli ve gururlu olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, çalışmalarda kendilerine destek ve yardımcı olan kurum ve kişilere, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Kas Marina'ya teşekkür ettiğini bildirdi.



'Abora-IV, kalıcı olarak Likya'nın dünyaya açılan kapısı Patara Antik Limanı'nda sergilenecek. - ANTALYA