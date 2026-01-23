Antwerp'de Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Antwerp'de Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı

23.01.2026 05:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da düzenlenen Kürt protestosunda bıçaklı saldırıda altı kişi yaralandı, ikisi kritik durumda.

Belçika polisi, Perşembe günü Antwerp şehrindeki Kürt toplumu üyelerinin katıldığı protestodaki bıçaklı saldırıda altı kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Antwerp polis sözcüsü Wouter Bruyns, saldırının Antwerp Opera Binası yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Fransız AFP haber ajansına konuşan Bruyns, olayın ardından dört kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bruyns, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini de söyledi.

Belçika polisi, başka şüpheliler olup olmadığının tespiti için güvenlik kamerası kayıtlarının incelediğini de açıkladı.

Söz konusu gösterinin Suriye'deki Kürtlere destek amacıyla yapıldığı bildiriliyor.

Saldırının Türkiye saati ile 21.20 civarında olduğu da aktarıldı.

Saldırı öncesi şüphelilerin göstericilerin arasına karıştığı iddia ediliyor.

Belçika'daki Kürt diasporasını temsil eden Navbel grubunun sözcüsü Orhan Kılıç, etkinliğe ailelerin, kadınların, gençlerin ve çocukların katıldığını belirtti.

AFP'nin sözlerini aktardığı Kılıç, "Protesto dağılırken Kürt göstericilere bir grup erkek saldırdı" dedi.

Kılıç, saldırganların göstericilerin arasına karıştığını ve "aniden ayrım gözetmeksizin insanları bıçaklamaya başladıklarını" iddia etti.

Antwerp polisi olayın "terörizm değil" cinayete teşebbüs vakası olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Suriye'de merkezi yönetim ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Ocak ayı başında Halep'teki çatışmalarla başlayan gerilim sürüyor.

Bu süreçte çeşitli anlaşmalar imzalansa da sahadaki çatışmalar tamamen bitmedi.

Son olarak taraflar 20 Ocak'ta dört gün süreli bir ateşkeste anlaştı.

Türkiye dahil birçok ülkede Kürt toplumu üyeleri günlerdir gelişmeleri protesto edityor.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Antwerp'de Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 06:41:56. #7.11#
SON DAKİKA: Antwerp'de Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.