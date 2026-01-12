AP, İran Diplomatik Personelini Yasakladı - Son Dakika
AP, İran Diplomatik Personelini Yasakladı

12.01.2026 18:42
AP Başkanı Metsola, İran'ın tüm diplomatik temsilcilerinin AP binalarına girişi yasaklandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı aldığını bildirdi.

Metsola, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Artık her şey eskisi gibi devam edemez." uyarısında bulunan Metsola, İran halkının hak ve özgürlüklerine destek vereceğine işaret etti.

Metsola, "Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm diplomatik personeli ve diğer tüm temsilcilerinin AP'nin tüm binalarına girişinin yasaklanması yönünde karar aldım." ifadesini kullandı.

Metsola, AP'nin "işkence, baskı ve cinayetle ayakta kalan bu rejimi" meşrulaştırmaya katkı sunmayacağını kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İran

