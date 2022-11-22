The Associated Press, Polonya'nın Przewodow köyüne düşen füze hakkında hatalı haber yapan ABD'li muhabirin işine son verildi - Son Dakika
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The Associated Press, Polonya'nın Przewodow köyüne düşen füze hakkında hatalı haber yapan ABD'li muhabirin işine son verildi

23.11.2022 00:22

Uluslararası haber ajansı The Associated Press, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da düşen füzenin Ukrayna hava savunmasına ait olduğu yönünde hatalı haber yapan ABD'li muhabirini işten çıkardı.

The Daily Beast'te yer alan habere göre, AP muhabiri James LaPorta, 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın, üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisine dayanarak "Rus füzesi" kaynaklı olduğunu yazması nedeniyle işinden oldu. AP'den, The Hill'e konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Haberlerimizin doğru, adil ve gerçeklere dayalı olmasını sağlamak için anonim kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere, standartlara uyuyor ve uyguluyoruz." ifadesi paylaşıldı.

DÜŞEN FÜZE UKRAYNA'YA AİT ÇIKTI

LaPorta'nın, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinin daha sonra yanlış olduğu ortaya çıkmış, AP haberi geri çekerek raporların füzenin "Ukrayna tarafından Rus saldırısına karşı savunma amaçlı ateşlenmiş" olabileceğini ortaya koyduğu kaydedilmişti. Polonya ve NATO tarafından yapılan incelemelerde, düşen füzenin Ukrayna hava savunmasına ait olduğu açıklanmıştı.

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE OLAYI

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Birçok NATO ülkesi, söz konusu füzelerin Rusya tarafından atılmış olabileceği iddiaları üzerine, gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde endişeler dile getirilmişti. Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." ifadesi kullanılmıştı.

YANLIŞLIKLA DÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söylemişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de "Rusya saldırılarına karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA
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Ukrayna, Polonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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