AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti
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Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Almanya Milletvekili Sergey Lagodinsky başkanlığa seçilirken, Renew Grubu Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük birinci başkan yardımcısı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:31
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