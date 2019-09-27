Son Dakika Haberleri: AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti
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AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti

3 dakika önce

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Almanya Milletvekili Sergey Lagodinsky başkanlığa seçilirken, Renew Grubu Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük birinci başkan yardımcısı oldu.

AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti, System.String[]

Yeşiller/ Avrupa Özgür İttifakı Almanya Milletvekili Sergey Lagodinsky başkanlığa seçilirken, Renew Grubu Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük birinci başkan yardımcısı oldu.

Milletvekili, Bulgaristan, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:31 
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