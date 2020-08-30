Apartman dairesinde çıkan yangında emekli öğretmen öldü - Son Dakika

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın emekli öğretmen Fahrettin Erkaya (67), yaşamını yitirdi. Yangın bina sakinlerini endişelendirirken yanan dairede bulunan çöplerin alevlerin hızla yayılmasına neden olduğu öne sürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Emekli öğretmen Fahrettin Erkaya'nın oturduğu apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören apartman sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri dokuzuncu kattaki apartman dairesine müdahalede bulunurken, binada oturanlar ise evlerini tahliye etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde yapılan incelemede Fahrettin Erkaya'nın cansız bedeni bulundu.