Son Dakika Haberleri: Apartmanın Bodrum Katında Yangın; 2'si Çocuk 5 Kişi Hastanelik Oldu

Apartmanın Bodrum Katında Yangın; 2'si Çocuk 5 Kişi Hastanelik Oldu

1 saat önce

ELAZIĞ'da, apartmanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanın Bodrum Katında Yangın; 2'si Çocuk 5 Kişi Hastanelik Oldu, System.String[]
ELAZIĞ'da, apartmanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 apartman sakini, hastaneye kaldırıldı. 

Merkez Sarayatik Mahallesi'ne bağlı Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman tahliye edilirken, yangın da itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi, itfaiye erlerinin uzattığı yangın merdiveniyle birinci kattaki dairenin balkonundan alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen ve sağlık görevlilerince hastaneye götürülen apartman sakinlerine, oksijen tedavisi uygulandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:33 Kaynak: DHA

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