Apartmanın Bodrum Katında Yangın; 2'si Çocuk 5 Kişi Hastanelik Oldu

ELAZIĞ'da, apartmanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ELAZIĞ'da, apartmanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 apartman sakini, hastaneye kaldırıldı.



Merkez Sarayatik Mahallesi'ne bağlı Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman tahliye edilirken, yangın da itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi, itfaiye erlerinin uzattığı yangın merdiveniyle birinci kattaki dairenin balkonundan alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen ve sağlık görevlilerince hastaneye götürülen apartman sakinlerine, oksijen tedavisi uygulandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



- Elazığ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı

Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı

40 Kalemde 60 Milyar Liralık Sosyal Yardım Geliyor

Eşini Boğarak Öldüren İşsiz Cani Koca, Cesedin Başında Ağlarken Yakalandı