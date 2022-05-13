APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
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APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI

13.05.2022 11:36

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kimliği belirsiz kişi, apartmanın garaj girişindeki mazgal demirlerini çaldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kimliği belirsiz kişi, apartmanın garaj girişindeki mazgal demirlerini çaldı. Hırsızlık anı, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, apartmanın garaj girişine gelerek 1,5 metre uzunluğunda ve 20 kilo ağırlığında olan 2 mazgal demirini çaldı. Şüpheli, daha sonra demirlerle caddeden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Apartman yöneticisi Ş.D.'nin şikayeti üzerine polis, inceleme başlattı.

APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI
APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI
APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI
APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI
APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI
APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI

YORUMLAR
500
Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çalıp gitti Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çalıp gitti Pes doğrusu...Hırsızlar mazgalları çaldı Pes doğrusu...Hırsızlar mazgalları çaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
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