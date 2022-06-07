Apple'dan taksitli alışveriş dönemi! - Son Dakika
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Apple'dan taksitli alışveriş dönemi!

07.06.2022 10:12
Apple'dan taksitli alışveriş dönemi!

Apple, WWDC 2022 etkinliğinde yeni Apple Pay Later özelliğini duyurdu. Böylece kullanıcılar taksitle ödeme yapacak.

Apple, bugün düzenlediği WWDC 2022 etkinliğinde iOS 16'yı tanıttı. Günümüzde şimdi al, sonra öde hizmetleri oldukça yükselişte. Bununla birlikte şirket, Apple Pay için, kullanıcılara taksitli ödeme imkanı sağlayan Apple Pay Later özelliğini sundu.

Apple Pay Later, sıfır faizle ödeme sağlayacak

Apple, yeni özellik ile Apple Pay'in kabul edildiği birçok yerde çalışacak. Ayrıca kullanıcıların Apple Pay ödemelerini altı hafta bir süre boyunca sıfır faizle dört eşit ödemeye bölerek ödemelerini sağlayacak.

Apple'dan taksitli <a class='keyword-sd' href='/alisveris/' title='alışveriş'>alışveriş</a> dönemi!

Buna göre, altı hafta boyunca taksitleri ödeyebileceksiniz. İlk ödemeyi peşin, diğer üç ödemeyi ise iki haftada bir ödeyeceksiniz. Apple Pay taksit ödemeleri, Cüzdan uygulamasında yönetebilirsiniz. Ayrıca isteğe göre ödemeleri önceden yapmak da mümkün olacak.

iOS 16 tanıtıldı! İşte yenilikler!

Aynı zamanda şirket, yeni bir Apple Pay Sipariş takibini duyurdu. Bu özellik, doğrudan Apple Pay içinde nakliye dahil bir siparişin ilerlemesini görmeye yardımcı olacak. Bu da, Apple Pay'in desteklendiği her yerde daha kolay bir satın alma işlemi sağlayacak.

Apple açıklamasında, "Kullanıcılar Apple Pay ile ya da Cüzdan ile ödeme yaparken Apple Pay'e daha sonra başvurabilirler. Apple Pay Later, Apple Pay'in Mastercard ağı olarak kullanılarak çevrim içi veya uygulama içinde kabul edildiği her yerde kullanılabilir." dedi.

Mastercard ağı tarafından desteklenen Apple Pay Later, Apple Pay'in ABD'de olduğu her yerde, hem uygulamalarda hem de Web'de kullanılabilir. Yaklaşan ödemeleri ise Cüzdan'dan yönetip takip etmek mümkün.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!

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Kaynak: Shiftdelete

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