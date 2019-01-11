Apple İphone Üretimini Yüzde 10 Düşürme Kararı Aldı

Apple Bu Çeyrekteki iPhone Üretimini Düşürüyor Apple iPhone Üretimini Yüzde 10 Düşürme Kararı Aldı.

Apple Bu Çeyrekteki iPhone Üretimini Düşürüyor





Apple iPhone Üretimini Yüzde 10 Düşürme Kararı Aldı.



Apple'ın 2018'in son çeyreğinde gerçekleşen satış rakamlarının beklentiler altında gerçekleştiğini biliyoruz. Özellikle bir çok kullanıcı yeni iPhone modellerini satın almaktan ziyade, mevcudu kullanmayı tercih etmiş görünüyordu.



Anlaşılan o ki, Apple'un 2019'un ilk çeyreğinde de benzer senaryolar gerçekleşecek. Apple 2019 ilk çeyreğindeki kazanç beklentisini 5 Milyar dolar aşağıya çekti.



Teknoloji devinin akıllı telefon satışlarındaki düşüş ve ABD-Çin ticaret savaşının etkilerini iyiden iyiye hissettiğinin yeterince büyük bir göstergesi bu. Nikkei'nin yeni bir raporu, teknoloji devinin pazar doygunluğuna karşı bağışıklığı olmadığını daha da netleştiriyor: Ancak yayına göre, Cupertino, tedarikçilerinden Ocak-Mart ayları için planlanandan daha az iPhone üretmelerini istedi. Apple, XS Max, XS ve XR dahil olmak üzere hem eski hem de yeni iPhone'ların genel üretim hedefini yaklaşık yüzde 10 oranında düşürdüğü bildiriliyor.



Nikkei'nin kaynaklarından birine göre, "revizyon seviyesi her tedarikçi için farklı ve tedarik ettiği ürün karışımına bağlı" ancak buna ek olarak, teknoloji devi tedarikçilere kazanç hedefini ayarlamadan önce bile üretim hedefini düşürmelerini söylediği belirtiliyor.



48 Milyon iPhone Hedefi, 40 Milyon iPhone Hedefine Düşürüldü





Nikkei, planlanan 43 milyon adetlik üretimle ilerlemek yerine, şirketin 2019 ilk çeyrek için hedef sayısını 40 milyon iPhone'a düşürdüğünü söyledi.



Bu rakamlar, Apple'ın 2019 yılının ilk üç ayında ilk başta üretmek istediği 47 ila 48 milyon üniteden önemli ölçüde daha düşük. Cupertino, geçen yılın aynı döneminde 52.21 milyon adet sattığını düşünürseniz oldukça dikkat çekici.



Kasım 2018'de Nikkei, Apple'ın iPhone XR için planlanan üretim artışını iptal ettiğini de bildirdi. Ancak Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefonunun Tim Cook'un son röportajında bu konu ile ilgili sorular sorulduğunda; Tim Cook bu raporların doğru olmadığını ve XR'nin "Her gün en popüler iPhone" olduğunu söyledi.



Nikkei



Apple iPhone Üretimini Yüzde 10 Düşürme Kararı Aldı

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