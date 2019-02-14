Apple Otomobiller İçin Biyometrik Kilit Üzerinde Çalıştı

Bir Gün Sadece Bakarak Otomobilleriniz Kilidini Açabileceksiniz Apple
Otomobiller için Biyometrik Kilit Üzerinde Çalıştı.
Arabanızı bir anahtarla açmak artık pasif bir eylem. Doğru bir arabaya sahipseniz, akıllı telefonunuzu zaten bir otomobil anahtarı olarak kullanabilirsiniz. Hyundai bu yılın sonunda örneğin, parmak izinizle kapıları açılabilecek bir model sürmeye hazırlanıyor bile. Araç
Yetkilendirme Sistem ve Yöntemi adlı yeni yayınlanan bir patent, otomobilleri daha güvenli hale getirecek ve FaceID'yi görebilecek mobil biyometrik kimlik doğrulama teknolojisini açıklıyor.
Teknik olarak Biyometrik Tanıma, sadece kilit mekanizmasını açmak ile kalmayabilir. Aracın kişiselleştirilmiş ayarlarının da sürücü araca binmeden önce ayarlanmasına yardımcı olabilir. Sevdiği müzikler, koltuk ayarları, iklimlendirme kontrolleri gibi. Söz
konusu Apple patenti bir kaç gün önce yayınlanmış olsa da, patent dosyasının 2017 Şubat ayında verildiğini düşünürseniz; Apple'ın son iki yılda özellikle kendi kendine sürüş teknolojilerinin olduğu otomobiller için çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor. Apple gelecekle ilgili fikirlerini garanti altına almak için evrak işleriyle uğraşıyor da denebilir.
9to5Mac
United States Patent Application Publication