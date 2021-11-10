Apple'ın ilk bilgisayarı 400 bin dolara satıldı - Son Dakika

ABD'deki bir müzayedede, teknoloji devi Apple'ın kurucu ortakları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976'da tasarlanan orijinal Apple 1 bilgisayarı 400 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 910 bin lira) alıcı buldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan ve günümüzde az sayıda bulunan Apple-1 bilgisayarından biri, ABD'nin California eyaletindeki John Moran Müzayede Evi'nde açık arttırmaya çıkarıldı. Hawai koa ağacından yapılan ahşap kutulu ve hala çalışır durumdaki Apple 1 bilgisayarı, 400 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 910 bin lira) alıcı buldu. Müzayede evi, bilgisayarın şimdiye kadar sadece iki kullanıcısı olduğunu, bir üniversite hocasının öğrencisine 650 dolara sattığını belirtti. Bilgisayarın yanı sıra kullanma kılavuzu ve iki kasetteki Apple yazılı mı da satıldı. Müzayededen önce ABD medyasına konuşan Apple 1 uzmanı Corey Cohen, "Bu antika, elektronik ve bilgisayar teknolojisi koleksiyoncuları için büyük önem teşkil ediyor. Birçok kişi için heyecan verici hale getiren de bu" ifadelerini kullandı.

Çalışır durumda 20 adet Apple 1 bulunuyor

Jobs, Wozniak ve Ronald Wayne, Apple'ı 1 Nisan 1976'da California'daki bir garajda kurmuştu. Apple 1 üretimini finanse etmek için Steve Jobs VW Microbus'unu, Steve Wozniak ise HP-65 hesap makinesini satmıştı. Açık arttırmada satılan bilgisayar, o dönem piyasaya sürülen 200 cihazdan biri olarak biliniyor. Dünya genelinde şu anda çalışır durumda 20 adet Apple 1 bulunduğu tahmin ediliyor.