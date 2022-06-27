Apple ve Google'ın başı dertte: Yetkililer dava açıyor! - Son Dakika
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Apple ve Google'ın başı dertte: Yetkililer dava açıyor!

27.06.2022 17:53
Apple ve Google'ın başı dertte: Yetkililer dava açıyor!

Google ve Apple'ın kişisel verileri toplama ve bundan kar etme iddiasıyla haklarında soruşturma açılması talep edildi.

ABD'de dört yetkili tarafından yapılan son incelemelerin başrolünde Apple ve Google bulunuyor. Dört senatör, kişisel verileri toplama ve bundan kar etme iddiasıyla iki şirket hakkında Federal Ticaret Komisyonu tarafından soruşturma açılmasını talep etti.

İki şirket kişisel verileri satmakla şuçlanıyor

Senatörler, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) başkanı Lina Khan'a iki teknoloji devi hakkında soruşturma talep eden bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta, iki şirketin mobil işletim sistemlerine 'reklama özel izleme kimlikleri' oluşturarak, kullanıcı verilerini toplama ve satma işleminin kolaylaştırıldığı iddia ediliyor.

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Geçtiğimiz yıl Apple, App Tracking Transparency adı verilen bir uygulamayı yürürlüğe sokmuştu. Böylece iPhone ve iPad kullanıcıları reklam takibini devre dışı bırakabilme şansı yakaladı. Ancak bu gelişme bile ABD'li yetkililere yeterli gelmemiş olacak ki, Google'ın yanı sıra Apple'ın da soruşturulmasını istiyorlar.

Apple ve Google'ın başı dertte: Yetkililer dava açıyor!

Hem Apple hem de Google, kullanıcılara daha fazla gizlilik seçeneği sunmak için adımlar atmayı sürdürüyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Apple geçen yıl iOS 14.5 ile App Tracking Transparency sistemini sunarken Google ie Android'de de yeni gizlilik kısıtlamaları getirmeyi planlıyor.

Milletvekilleri bu durumu kabul etmiş olsa da Apple cihazlarda kimlik gizleme özelliğinin varsayılan olarak açık olduğunun altını çiziyor. Ayrıca devre dışı bırakma seçeneğinin bulunmasının zor olduğu belirtiliyor. Google'ın ise yakın zamana kadar böyle bir seçeneğinin bile bulunmadığı vurgulanıyor.

Apple ve Google'ın başı dertte: Yetkililer dava açıyor!

Bir Google sözcüsü ise yaptığı açıklamada şirketin kullanıcı verilerini satmadığını ve bu tür eylemlerin yasak olduğunu söyledi. Google ayrıca, reklam kimliğinin kullanıcılara daha fazla kontrol sağladığını iddia etti. Sözcü bu şekilde geliştiricilerin uygulamaları üzerinden daha kolay para kazanabildiklerini de belirtti.

Bilindiği gibi kişiselleştirilmiş reklamlar kullanıcılara daha alakalı reklamlar sağlasa da çeşitli güvenlik sıkıntıları da doğurabiliyor. Bu konuda ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun ise nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Apple ve Google'ın başı dertte: Yetkililer dava açıyor! - Son Dakika

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