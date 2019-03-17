Son Dakika Haberleri: Arabalardan Çaldıkları Paralarla Araba Aldılar

Arabalardan Çaldıkları Paralarla Araba Aldılar

55 dakika önce

Bursa'da farklı tarihlerde arabaların camlarını kırarak toplamda 100 bin liralık hırsızlık yapan biri yaşı küçük 3 şahıs, Osmangazi SÖS ekiplerince yapılan çalışmalarla yakalandı.

Arabalardan Çaldıkları Paralarla Araba Aldılar, System.String[]
Bursa'da farklı tarihlerde arabaların camlarını kırarak toplamda 100 bin liralık hırsızlık yapan biri yaşı küçük 3 şahıs, Osmangazi SÖS ekiplerince yapılan çalışmalarla yakalandı. 3 hırsız ifadelerinde çaldıkları paralarla araba aldıklarını itiraf etti.

Bursa'da farklı tarihlerde çok sayıda arabanın camlarını kırarak, araç içerisindeki paraları alıp kayıplara karışan 1'i yaşı küçük 3 hırsız, Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen 57 ayrı kamerayla yakayı ele verdi. Toplamda 100 bin liraya yakın hırsızlık yapan şahısların B.K., Y.K. ve K.P. olduğunu belirleyen ekipler, şahısların Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet ettiklerini tespit etti. 3 hırsız, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınırken, şahıslar emniyet ifadelerinde çaldıkları parayla araba aldıklarını itiraf etti.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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