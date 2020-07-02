Arabalı sinemada bu kez çocuklar sevinecek - Son Dakika

Arabalı sinemada bu kez çocuklar sevinecek
Melikgazi Belediyesi arabalı sinema günlerinin 4. gününde tüm zamanların izleyici rekoru kıran TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın sinema filmi 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' animasyon filmini 4 Temmuz Cumartesi günü izleyici ile buluşturacak.
Melikgazi Belediyesi arabalı sinema günlerinin 4. gününde tüm zamanların izleyici rekoru kıran TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın sinema filmi 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' animasyon filmini 4 Temmuz Cumartesi günü izleyici ile buluşturacak.
Korona günlerinde vatandaşlara moral kapsamında başlatılan Arabalı Sinema Günleri'ne büyük ilgi olduğunu söyleyen diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Korona günlerinde vatandaşlarımız evlerinde çok sıkıldı. Belediye olarak onlara moral olsun diye birkaç kültürel program düzenledik. Arabalı sinema etkinliğimiz çok sevildi, çok ilgi gördü. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğimiz randevuludur. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek. 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Kadir Has Şehir Stadyumu otoparkında gerçekleşecek olan etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak. Rezervasyon için lütfen 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçmeyi unutmayın" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:20 Kaynak: İHA
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