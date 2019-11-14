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Araban'da halk eğitim kurslarına ilgi

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün (HEM) ilçe kırsalında açtığı giysi tadilatı ve makine nakışı kursu genç kızlar ve annelerinden ilgi görüyor.

Araban'da halk eğitim kurslarına ilgi, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün (HEM) ilçe kırsalında açtığı giysi tadilatı ve makine nakışı kursu genç kızlar ve annelerinden ilgi görüyor.

Kurum tarafından ilçe kırsalında açılan 11 kurs ilgi görüyor. Eğitimlere 170 kursiyer katılıyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurslarda kızların çeyizliklerini hazırladığını, annelerin de eski giysilerini tamir ettiğini ifade etti.

Kurt, bu kursların yanı sıra Kur'an-ı Kerim, ebru, okuma yazma, bilgisayar işletmeciliği, katı yakıt kalorifer ateşleyiciliği, Hereke ipek halı, sedefçilik, 3-6 yaş oyun adası, voleybol, çim hokeyi ve tekvando gibi alanlarda toplamda 470 kursiyere eğitim verildiğini kaydetti.

Kırsalda tarla ve bağ-bahçe işlerinin kışın yaklaşması dolayısıyla azaldığını belirten Kurt, yöre halkının kursa gelip zamanlarını değerlendirmesini istedi, kursların açılması için emek verenlere teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi, Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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