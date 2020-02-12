Araban'da son 15 yılın en soğuk günleri yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban'da son 15 yılın en soğuk günleri yaşanıyor - Son Dakika

Araban'da son 15 yılın en soğuk günleri yaşanıyor

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde son 15 yıllın en soğuk günleri yaşanıyor.

Araban'da son 15 yılın en soğuk günleri yaşanıyor, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde son 15 yıllın en soğuk günleri yaşanıyor.


Araban'da 5 gündür aşırı soğuklar etkili oluyor. Son 15 yılın en soğuk ve dondurucu günlerini yaşayan bölge halkı, zaman zaman etkili olan rüzgar ve ayaz nedeniyle zor günler yaşıyor. Yollarda buzlanma, içme suyu borularında ise donma meydana geliyor.


Bölgede etkili olan don ve buzlanma nedeniyle çiftçiler de büyük endişe yaşıyor. Hasatların zarar görmesi tehlikesi yaşayan çiftçilere müjdeli haberi ise Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun verdi. Altun, bölgede yaşanan don ve buzlanmaların tarım arazilerine bir zararı olmadığını belirterek, "Son günlerde bölgemizde soğuk hava, don ve buzlanmalar etkili oluyor. Şu an için bu olumsuz hava koşullarının tarım arazilerimize bir zararı dokunmuyor. Yaşanan dondurucu havaya rağmen her şey çiftçimizin istediği şekliyle gidiyor. Çünkü şubat ayında gerçekleşen yağışlar ve son günlerde yaşanan donlar, hububat ve Antep fıstığı bahçelerindeki ağaçların gelişimini durdurarak fayda sağlar. Üreticilerimiz son günlerde etkili olan donlardan ürünlerinin etkileneceği yönünde korkuya kapılıyor. Şu anda endişe edecek bir şey yok" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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