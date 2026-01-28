Araban\'da Tarım Arazileri İçin Islah Çalışmaları

Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım arazilerini sel taşkınlarından korumak amacıyla Araban Belediyesince başlatılan ıslah çalışmaları sürüyor.

Araban Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "İlçe genelinde gece yağmaya başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağışlarının ilçeye bağlı kırsal Muratlı Mahallesi bölgesinde geçen dere yatağının dolup tarım arazilerine zarar vermemesi için Araban Belediyesi ekiplerince ıslah çalışması başlatıldı." denildi.

Dere yatağının ilçe geneline yağan yağmur sularının taşmasını önlemek amacıyla ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.