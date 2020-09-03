Araban'da yağmur suları cadde ve sokaklarda birikmeyecek - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede yağmur sularının birikmesiyle özellikle kış aylarında mağduriyet oluştuğunu belirterek, sorunun çözümü için çalışma başlatılacağını bildirdi.

Doğru, gazetecilere, GASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, İşletmeler Daire Başkanı Uğur Topal, İşletmeler Teknik Şube Müdürü Metin Marangoz ve Araban Şube Müdürü Çağrı Arpaçay'ın katılımıyla ilçede toplantı düzenlendiğini anımsattı.

Toplantıda kentteki sorunların çözümüne yönelik görüşlerin dile getirildiğini anlatan Doğru, projesi tamamlanan ve yakında faaliyete girecek olan yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki yağmur sularının tahliyesine yönelik çalışmaların neticelendirilmesi fikrinin toplantıda yoğunluk kazandığını aktardı.

Uzun yıllardan beri özellikle kış aylarında yağan yağmurların ilçede hayatı olumsuz etkilediğini dile getiren Doğru, "Her kış, yağmur yağışında ilçe merkezindeki yağmur suyu hattı yetersiz kalırdı ve cadde-sokaklar göle dönerdi. İnşallah çalışmayla beraber bu durum son bulacak." diye konuştu.