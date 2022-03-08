Araban'da zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı - Son Dakika
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Araban'da zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

08.03.2022 15:08
Araban'da zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Denetimlerde, stokçuluk, raf-kasa fiyatları ve son kullanım tarihi geçmiş ve tüketiciler için zararlı olabilecek ürünlere dikkat edilerek mağaza yöneticileri uyarıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, zabıta müdürlüğü ekiplerinin ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptığını belirterek, "Haksız kazanca, fırsatçılığa, stokçuluğa, etiket oyunlarına karşı milletimizin yanındayız." dedi.

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Gaziantep, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban'da zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı - Son Dakika


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