Araban Kaymakamı Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Araban Kaymakamı Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret etti

25.03.2022 18:12
Araban Kaymakamı Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla görüştü.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla görüştü.

Kaymakam Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru ile ilçe kırsalındaki Beydilli mahallesini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Halkla buluşarak onların taleplerini dinlediklerini aktaran Kaymakam Sevgili, sorunlara yerinde çözüm bulmayı hedeflediklerini aktardı.???????

YORUMLAR
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Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ziyaretlerini sürdürüyor Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ziyaretlerini sürdürüyor Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Hasan Doğru kıydı Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Hasan Doğru kıydı

Hasan Doğru, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika


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