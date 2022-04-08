Araban Kaymakamı Sevgili vatandaşla iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Araban Kaymakamı Sevgili vatandaşla iftarda buluştu

08.04.2022 23:18
Araban Kaymakamı Sevgili vatandaşla iftarda buluştu

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, vatandaşla iftarda buluştu.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, vatandaşla iftarda buluştu.

Kale Mahallesi Fon Evlerinde kurulan iftar sofrasında ilçe protokolü vatandaşla birlikte iftar yaptı.

Kaymakam Sevgili, yaptığı konuşmada, devletin şefkat elinin ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşların üzerinde olduğunu belirtti.

Devletle millet arasında aracı olduklarını aktaran Sevgili, "Devletimizin vatandaşına sunduğu tüm imkanlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın yaşantılarına katkı sağlamak adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Doğru ise, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek, birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla aynı iftar sofrasında bir araya geldiklerini aktardı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Doğru Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümünü kutladı Son dakika haberi | Doğru Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümünü kutladı

Hasan Doğru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Sevgili vatandaşla iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
23:07 CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesiyle muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:47 ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB2' çağrısı: Ukrayna'ya İHA verilsin
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 23:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: Araban Kaymakamı Sevgili vatandaşla iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement