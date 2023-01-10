Araç almak isterken 314 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
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Araç almak isterken 314 bin TL dolandırıldı

10.01.2023 09:23
Araç almak isterken 314 bin TL dolandırıldı

Adana'da bir vatandaş internetten bulduğu aracı almak isterken, kendilerini askeri personel olarak tanıtan 2 şahıs tarafından dolandırıldı.

Adana'da bir vatandaş internetten bulduğu aracı almak isterken, kendilerini askeri personel olarak tanıtan 2 şahıs tarafından dolandırıldı. Dolandırılan adam, şahısların hesaplarına 314 bin TL gönderdiği halde noterde imza atılmadığını öğrenince durumu anladı.

Pazarlamacılıkla uğraşan İlyas Turan (34), araç satışı yapan sitelerde, yeni bir işe gireceği için panelvan tarzı araç aradı. Kesesine uygun bir araç bulunan Turan iddiaya göre, araç sahibi U.K.'yi aradı. U.K., kendisinin askeri personel olduğunu ve aracı diğer kendi gibi asker olduğunu öne sürdüğü arkadaşıyla ortaklaşa sattıklarını belirtti. Aracın pazarlığını yapan Turan, U.K.'nin ortağı olduğunu söylediği H.T. ile görüşerek teslim almak için Mersin'in Tarsus ilçesine gitti. Burada aracı görüp ekspere götüren Turan, daha sonra H.T. ile notere gitti. Aracı alacağını düşünen Turan, burada parayı U.K.'nin hesabına havale etti. Ancak H.T. paranın yarasını U.K.'nin kendisine göndereceğini ileri sürerek Turan'ı oyaladı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Turan, H.T.'yi bırakmayıp emniyete giderek şikayetçi oldu ancak parasını alamadı.

"Noterde parayı gönderdim, imzayı atmayınca dolandırıldığımı anladım"

Başından geçenleri anlatan ve aracın pazarlığını yaptıktan sonra, U.K.'nin araçta ortağı olduğunu öne sürdüğü H.T. ile telefonla konuştuğunu, ardından da Mersin'in Tarsus ilçesine gittiğini belirten İlyas Turan, "Konuştuğu H.T., 'Ben U.K.'nin ortağıyım, ben de askerim' dedi. Sakalı vardı, ben de 'Sakalın neden bu kadar uzun? Askerin sakal bu kadar uzun olmaz' dedim. O da 'Ben izindeyim' cevabını verdi. Arabayı ekspere götürdüm, götürdükten sonra notere geldik. Noterde evrakı teslim ettim. Daha sonra parayı yatırdım. Ortağına parayı attım, 'İmzayı at, gideyim' dedim. İşte bana para gelecek diye, bekletti. 'Paranın yarısını bekliyorum' dedi. Bu şekilde biraz zaman geçti, dolandırıldığımı anladım" dedi.

"Şikayetçi oldum"

U.K.'nin ortağı H.T. imzayı atmayınca direkt onu alarak emniyete gittiğini belirleten Turan, "Şikayetçi oldum, parayı gönderdiğim hesaba bloke koyulacağı söylendi, ancak konulmadı. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra savcılığa gittim. Adamın kimlik bilgilerine ulaşmışlar, ben de adamın telefon numarası vardı, aradım. 'U.K. sen misin?' dedim, 'Evet, benim' dedi. Hesabına şu kadar para gönderdiğimi söyledim. U.K. paranın geldiğini, sonra da o parayı kripto paraya yolladığını söyledi. Emniyetten kendisini de kimsenin aramadığını ve ifadeye çağrılmadığını söyledi. Paramın bulunmasını istiyorum. Yetkililerden bu konuya el atmalarını istiyorum, adam hala insanları dolandırıyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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İlyas Turan, Tragger, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç almak isterken 314 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araç almak isterken 314 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
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