Araç Kiralama Sektörü 2025'te 278 Milyar Lira Yatırım Yaptı

???????Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Kiralama Sektör Raporu'na göre, araç kiralama sektörü 2025 yılında 278 milyar 158 milyon lira tutarında araç alımı gerçekleştirdi.

TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliğiyle hazırladığı, 2025 yılı sonuçlarını içeren "TOKKDER Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.

Daha önce ayrı ayrı yayımlanan rapor, ilk kez tüm sektörü kapsayacak şekilde birleştirildi. Raporda hem operasyonel hem de kısa dönem (günlük) kiralama verileri yer aldı.

Rapora göre, 2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla araç kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç sayısı 372 bin 335 olarak gerçekleşti. Sektörün filo büyüklüğü 2024 yılında 402 bin 800 araç seviyesindeydi. Sektörün 2025 yıl sonu itibarıyla ödediği toplam vergi tutarı 109 milyar lirayı buldu. Araç kiralama sektörü, 2025 yılında toplam 278 milyar 158 milyon lira tutarında araç yatırımı yaptı.

TOKKDER 2025 dördüncü çeyrek verilerine göre, operasyonel kiralama sektörünün toplam araç parkı 234 bin oldu.

Aynı dönemde sektör tarafından 121 milyar liralık araç yatırımı gerçekleştirilirken, 63 milyar lirayı aşan vergi katkısı sağlandı. Müşteri başına düşen araç sayısındaki artış, operasyonel kiralamanın daha az araçla daha fazla mobilite ihtiyacını karşılayan bir yapı sunduğunu ortaya koydu.

2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla günlük kiralama sektörünün toplam araç parkı 138 bin adede, yıllık kontrat adedi ise 1,09 milyonun üzerine çıktı. Sektörün gerçekleştirdiği toplam araç yatırımı 157,1 milyar lira olurken, satın alınan ve filoda yer alan araçlar için ödenen toplam vergi tutarı 46,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Hibrit ve elektrikli araçların kiralama pazarı payındaki artışı sürüyor

TOKKDER verilerine göre, operasyonel kiralama filolarında hibrit ve elektrikli araçların payı 2021 sonunda yüzde 6,5 iken, 2025'in son çeyreği itibarıyla yüzde 13'ün üzerine çıktı. Kısa dönem kiralamada ise elektrikli ve hibrit araçların payı yaklaşık yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti.

Hibrit araçlar, mevcut altyapı koşulları ve operasyonel esneklik avantajları sayesinde araç kiralama sektöründe elektrifikasyona geçişin en güçlü ara adımı olarak konumlanıyor.

TOKKDER 2025 dördüncü çeyrek verilerine göre, operasyonel kiralama filolarında hafif hibrit araçların payı yüzde 10,1, plug-in hibrit araçların payı ise yüzde 0,9'a ulaştı. Günlük kiralama tarafında ise hibrit araçların toplam filo içindeki payı yüzde 6,7 oldu.

Rapora göre, 2025 dördüncü çeyrek itibarıyla operasyonel kiralama filolarında tam elektrikli araçların payı yüzde 2,4, günlük kiralama filolarında ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu sınırlı payın, ikinci el değer belirsizlikleri, şarj altyapısının yaygınlığı ve mevcut vergi yapısı gibi yapısal faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

Ortalama kontrat süresi yıl sonunda 8,3 gün oldu

Verilere göre, 2025 yılı sonunda operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 23 bin 900'e geriledi. Bu rakam 2024 yılı sonunda 27 bin 800 seviyesindeydi. Kısa dönem kiralamada ise sektördeki kontrat sayısı üçüncü çeyrekteki 1 milyon 321 bin 998 adetten son çeyrekte 1 milyon 92 bin 884 adede düştü. Ortalama kontrat süresi yıl sonunda 8,3 gün olarak gerçekleşirken, toplam kira günü sayısı 9 milyon 53 bin 84 oldu.

Açıklamada rapora ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, pandemi sonrasında küresel ölçekte yaşanan ekonomik yavaşlama, tedarik zincirindeki dönüşüm, enflasyon baskıları ve finansman koşullarındaki sıkılaşmanın araç kiralama sektöründe yeni bir denge sürecini beraberinde getirdiğini belirtti.

Sektörün değişen koşullara uyum sağlama kabiliyetiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Tangün, şunları kaydetti:

"Operasyonel kiralama, araç satın alımıyla karşılaştırıldığında verimlilik ve maliyet avantajını korumaya devam ediyor. Uzun vadeli, makul koşullarda finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve artan maliyetler sektörün büyüme hızını sınırlamaktadır. Ancak ülkemizde devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme alanı yaratmaktadır. Bu eğilimin 2026 yılında da sürmesiyle birlikte, uygun vadeli ve erişilebilir finansman imkanlarının güçleneceğini, bunun da operasyonel kiralama sektörünün büyüme ivmesini destekleyeceğini öngörüyoruz."

"Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor"

Tangün, günlük araç kiralama sektörünün küresel ve bölgesel gelişmelere bağlı olarak turizm hareketliliğinde yaşanan dalgalanmalara rağmen hızlı bir adaptasyon süreci gösterdiğini belirterek, "2025 yaz sezonu, beklentilerin bir miktar altında kalsa da sektörün hazırlık seviyesi ve operasyonel esnekliği sayesinde genel olarak başarılı bir performansla tamamlandı. Günlük kiralama sektörü, sağladığı döviz girdisiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve karbon salımının azaltılmasının sürdürülebilirlik hedeflerinin temel unsurları arasında yer aldığını vurgulayan Tangün, "Bu doğrultuda araç kiralama ve mobilite sektörü, paylaşımlı, esnek ve talep odaklı mobilite çözümleri sayesinde araçların kullanım oranını artırarak, atıl kapasitenin azalmasına ve mevcut kaynakların çok daha verimli kullanılmasına olanak sağlamaktadır." dedi.

Tangün, bireysel araç sahipliğinde görülen düşük kullanım sürelerinin aksine, kiralama ve entegre mobilite modellerinin daha az araçla daha fazla mobilite ihtiyacının karşılanmasını mümkün kıldığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TOKKDER olarak, 2026 vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilir, finansal açıdan dayanıklı ve regülasyonlarla uyumlu bir sektör yapısının oluşmasını öncelikli görüyoruz. Kamu, finans ve otomotiv ekosistemiyle yürüttüğümüz işbirlikleri sayesinde, araç kiralama sektörünün hem ekonomik büyümeye hem de çevreci ve erişilebilir mobilite çözümlerinin yaygınlaşmasına katkısının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz."