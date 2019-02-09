Son Dakika Haberleri: Araç Kovalayan Polisler Kaza Yaptı: 1 Şehit, 1 Yaralı

Araç Kovalayan Polisler Kaza Yaptı: 1 Şehit, 1 Yaralı

7 dakika önce

Gaziantep'te polisler bir aracı kovalarken kaza yaptı.

Araç Kovalayan Polisler Kaza Yaptı: 1 Şehit, 1 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te polisler bir aracı kovalarken kaza yaptı. Kazada bir polis memuru hayatını kaybederken, bir komiser yardımcısı ise ağır yaralandı. Kaza, dün gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir aracı kovalarken direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Yusuf Çelik'in kullandığı araç, ağaca çarptı. Kazada polis memuru Yusuf Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan meslektaşı komiser yardımcısı Burak Z. ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı komiser yardımcısı Burak Z. hastaneye kaldırıldı. Burak Z.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

(Mehmet Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

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