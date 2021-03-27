Araç sürücülerine kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden araç sürücülerini kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas'ta kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. İl emniyet müdürlüğü de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sivas İlimizdeki Karayollarını kullanan, Sürücülerin Dikkatine Ulaş- Kangal karayolu, D260/14 kesimi 01-16 km arası, Kayseri- Malatya karayolu, D300/20 kesimi 00-23 km arası, Yıldızeli- Yozgat karayolu, D200/19 kesimi 00-51 km arası, Yıldızeli- Tokat karayolu, D850/04 kesimi 00-12 km arası, belirtilen karayolu kesimlerinde hava hafif kar yağışlı zemin karlı ve yer yer buzlu olup yol trafiğe açıktır. Sürücülerin anılan kesimlerde dikkatli seyretmeleri, ani ve sert hareketlerden kaçınmaları, patinaj zincirlerini ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanmaları, öndeki araca takip mesafesini, emniyetli şekilde durabilecekleri açıklıkta tutmaları, şerit ihlali yapmamaları rica olunur" ifadelerine yer verdi. - SİVAS