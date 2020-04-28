Araç yoğunluğu azaldı, işlek caddeler asfaltlandı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde kentin işlek caddelerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Hafta içi çalışmaların yapılamadığı işlek caddelerde 4 gün boyunca asfalt çalışması yapan ekipler, toplam 3 bin 500 ton sıcak asfalt dökümü yaptı.



Korona virüs salgınına rağmen çalışmak zorunda kalan vatandaşların hafta içinde oluşturduğu araç yoğunluğu nedeniyle asfalt çalışması yapamayan ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.



Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 207. Cadde'de yaşayan vatandaşların uzun süredir talep ettiği ancak farklı kurumların altyapı çalışmaları dolayısıyla asfalt bekleyen yol da, hafta sonu yapılan çalışma ile asfaltlandı.



Ekipler ayrıca Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi Gültepe Caddesi'nde ve Akdeniz 2. Organize Sanayi yolunda asfaltlama çalışması yaptı. Ekipler çalışırken, korona virüse karşı gerekli tedbirleri aldı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışan ekipler, 3 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. - MERSİN