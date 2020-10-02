Aracı jandarmanın üzerine süren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisini araçtan indirmek isteyen jandarma personelinin üzerine aracını süren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinene bağlı Saltukova beldesindeki kavşakta görevli jandarma timinin dur ihtarına uymayan M.G. isimli şüpheli, kendisini araçtan indirmek isteyen jandarma personelinin üzerine aracı sürdü. Olayda jandarma personeli hafif şekilde yaralandı.

Şüphelinin sahte ehliyet ile araç kiraladığı ortaya çıkmasının ardından yapılan araştırmada daha önce "Hayvan Hırsızlığı", "Çocuk Düşürme", "Konut Dokunulmazlığını ihlal Etme", "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması", "Ruhsatsız Silah Taşıma ve Bulundurma" gibi (9) ayrı suçtan hakkında adli işlem yapıldığı tespit edildi.

Kaçan M.G.'nin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip ve çalışmalar sonucunda zanlı M.G. aynı gün saat 20.15'de Kalafatlı Köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK