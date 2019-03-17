Aracın İçerisinde Sevgilisini Vurup İntihar Etti

Aracın içerisinde sevgilisini vurup intihar ettiİSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta özel bir sitenin açık otoparkında araç içerisinde sevgilisini vuran zanlı, intihar etti.

Aracın içerisinde sevgilisini vurup intihar etti



İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta özel bir sitenin açık otoparkında araç içerisinde sevgilisini vuran zanlı, intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay 09.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan özel bir sitenin açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Ö.S. ve A.A. gece saatlerinde birlikte bir eğlence mekanına gitti. Sevgili olduğu iddia edilen şahıslar sabahın erken saatlerine kadar eğlendikten sonra 34 RK 4555 plakalı araçla Esenyurt'ta bulunan özel bir siteye geldi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar araç içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Bunu üzerine A.A. belinde bulunan silahıyla araç içerisinde sevgilisi Ö.S.'yi vurdu. A.A. ardından silahı başına dayayarak intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan 2 şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri açık otopark çevresinde çevre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik şeridi çekti. Olay Yeri İnceleme Bürosuna bağlı ekipler araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Şahısların ölüm haberini alan aile yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan aile yakınları güçlükle sakinleştirildi. A.A. ve Ö.S. 'nin cenazeleri ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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