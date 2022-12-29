Aracından inerken bayılan kamyon sürücüsü, başını çelik bariyere çarparak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aracından inerken bayılan kamyon sürücüsü, başını çelik bariyere çarparak hayatını kaybetti

29.12.2022 11:02
Aracından inerken bayılan kamyon sürücüsü, başını çelik bariyere çarparak hayatını kaybetti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan 50 yaşındaki kamyon sürücüsü Aydın Karataş, yol kenarına park ettiği aracından inerken bilincini kaybedip, başını çelik bariyere çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Belçınar Mahallesi'nde Tomruk yüklü kamyonuyla Tarsus yönüne ilerleyen Aydın Karataş, iddiaya göre direksiyon başındayken rahatsızlandı. Kamyonu yolun sağına park eden Karataş, araçtan indiği sırada bilincini kaybedip, düştü.

BAŞINI YOL KENARINDAKİ BARİYERLERE ÇARPTI

Karataş'ın düşerken başını yol kenarındaki çelik bariyere çarptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karataş'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karataş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Araçtan inerken bayılan kamyon sürücüsü başını çelik bariyere çarparak öldü
Araçtan inerken bayılan kamyon sürücüsü başını çelik bariyere çarparak öldü
Kaynak: DHA
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Jandarma, Karataş, Tarsus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracından inerken bayılan kamyon sürücüsü, başını çelik bariyere çarparak hayatını kaybetti - Son Dakika

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