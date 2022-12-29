İlçeye bağlı Belçınar Mahallesi'nde Tomruk yüklü kamyonuyla Tarsus yönüne ilerleyen Aydın Karataş, iddiaya göre direksiyon başındayken rahatsızlandı. Kamyonu yolun sağına park eden Karataş, araçtan indiği sırada bilincini kaybedip, düştü.
Karataş'ın düşerken başını yol kenarındaki çelik bariyere çarptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karataş'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karataş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Aracından inerken bayılan kamyon sürücüsü, başını çelik bariyere çarparak hayatını kaybetti - Son Dakika