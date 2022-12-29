Karataş'ın düşerken başını yol kenarındaki çelik bariyere çarptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karataş'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karataş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Karataş, Tarsus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aracından inerken bayılan kamyon sürücüsü, başını çelik bariyere çarparak hayatını kaybetti - Son Dakika

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