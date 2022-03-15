Aracının deposunu doldurup kaçan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Aracının deposunu doldurup kaçan şüpheliler yakalandı

15.03.2022 20:46
Aracının deposunu doldurup kaçan şüpheliler yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde benzinlik istasyonuna gelip aracının deposunu 820 TL'lik yakıtla doldurduktan sonra kaçan şüpheliler emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde benzinlik istasyonuna gelip aracının deposunu 820 TL'lik yakıtla doldurduktan sonra kaçan şüpheliler emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir yolunda bulunan bir benzinlik istasyonuna önceki gece gelen bir otomobil sürücüsü pompa görevlisine depoyu doldurmasını söyledi. Pompa görevlisi araçta plaka olmadığını, plakanın ön camda takılı olduğunu görünce aracın yeni olduğunu düşünerek depoyu doldurdu. Dolum işlemi bitince araç sürücüsü parayı ödemeden hızla benzin istasyonundan uzaklaştı. Pompa görevlisi Barış Gençtan otomobilin peşinden koşsa da yetişemedi. Plakayı sorgulatan benzin istasyonu çalışanları plakanın da sahte olduğunu fark etti. Durumu güvenlik güçlerine bildiren çalışanlar hem sürücüden hem de araçtaki ikinci kişiden şikayetçi oldu. İş yerinin 820 TL'lik zararı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri Fiat Egea marka model araçla kaçan sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı. 3 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler şüpheliler A.U. (20), H.S. (19) ve H.T.'yi (23)yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken işlemleri devam ediliyor.

Öte yandan benzinlikte yaşananlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

Aracının deposunu doldurup kaçan şüpheliler yakalandı

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Türk Lirası, Turgutlu, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracının deposunu doldurup kaçan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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