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Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi - Son Dakika

Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi

07.07.2021 10:37

Adana'da 24 yaşındaki Ahmet Özdemir, arkadaşından emanet aldığı otomobille tek taraflı kaza yaptı. 2 bin TL'lik hasar ödemesini Özdemir'den isteyen araç sahibi Sinan Polat, olumsuz yanıt veren arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan 2 gün sonra polislere teslim olan 26 yaşındaki Polat, çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özdemir, geçen ay, arkadaşı Sinan Polat'tan emanet aldığı otomobille tek taraflı kaza yaptı. Bunun üzerine Polat, arkadaşı Özdemir'den araçtaki yaklaşık 2 bin TL'lik hasarı ödemesini istedi, ancak olumsuz yanıt aldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA ARKADAŞINI VURDU

4 Temmuz akşamı taraflar, yanlarındaki arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında buluştu. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Polat, belinden çıkardığı tabancayla Özdemir'i vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Sinan Polat, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını alamayınca tabancayla öldürdü

OLAYDAN 2 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Sinan Polat olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Kenan K. (37), Ercan K. (30) ile Cebrail K.'yi (36) de gözaltına aldı. Olay günü kanlar içerisinde yere yığılan arkadaşı Ahmet Özdemir'in belindeki tabancayı alıp kaçan Oktay Ö.'yü (25) yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından diğer şüpheliler serbest bırakılırken, Sinan Polat ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını alamayınca tabancayla öldürdü
Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi

Doğankent Mahallesi, Ahmet Özdemir, Sinan Polat, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi - Son Dakika


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