Araçlarını Durdurmak İsteyen Kişiyi Yaralayan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

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Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız