Son Dakika Haberleri: Araçlarını Durdurmak İsteyen Kişiyi Yaralayan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Araçlarını Durdurmak İsteyen Kişiyi Yaralayan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

1 saat önce

Konya'da içinde bulundukları kamyoneti durdurmak isteyen kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaralayan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Araçlarını Durdurmak İsteyen Kişiyi Yaralayan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı, System.String[]
Konya'da içinde bulundukları kamyoneti durdurmak isteyen kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaralayan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Altınekin ilçesinde dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Ahmet A. (32) ile Muhammet D'nin (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Altınekin ilçesi Toprakkale Mahallesi'nde dün, hırsızlık şüphelisi 2 kişinin bulunduğu kamyoneti durdurmak isteyen Mikail A, araç içerisinden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyoneti Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde durdurmuş, araçtaki Ahmet A. ile Muhammet D'yi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Altınekin, Konya, Güncel
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