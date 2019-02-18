Araçlarını Durdurmak İsteyen Kişiyi Yaralayan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
1 saat önce
Konya'da içinde bulundukları kamyoneti durdurmak isteyen kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaralayan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Konya
'da içinde bulundukları kamyoneti durdurmak isteyen kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaralayan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Altınekin
ilçesinde dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Ahmet A. (32) ile Muhammet D'nin (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Altınekin ilçesi Toprakkale
Mahallesi'nde dün, hırsızlık şüphelisi 2 kişinin bulunduğu kamyoneti durdurmak isteyen Mikail A, araç içerisinden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.
Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kamyoneti Sarayönü
ilçesi Ladik
Mahallesi'nde durdurmuş, araçtaki Ahmet A. ile Muhammet D'yi gözaltına almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA
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