ARAÇTA MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

ARAÇTA MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI

14.05.2022 11:42

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde anahtarı içeride unutulan araç kendisini kilitleyince 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde anahtarı içeride unutulan araç kendisini kilitleyince 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı. İtfaiye, otomobilin camını kırarak bebeği kurtardı.

Olay akşam saatlerinde Gölcük'teki Değirmendere Vapur İskelesi'nin önünde meydana geldi. Otomobilinin anahtarını araçta unutan Latif Aslan, 1 yaşındaki oğlunu araçta bırakarak, otomobilden indi. Otomobilin bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi üzerine bebek araçta mahsur kaldı. Aracının kapılarını açamayan Latif Aslan itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, otomobilin camını kırarak kapıları açtı. Araçta mahsur kalan 1 yaşındaki Kayhan kurtarılırken, babası ve annesi çocuklarına sarıldı.

ARAÇTA MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ARAÇTA MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ARAÇTA MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ARAÇTA MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kocaeli'de otobüs şoförünü bıçaklı tehdit etti! Saldırı anları kameraya yansıdı Kocaeli'de otobüs şoförünü bıçaklı tehdit etti! Saldırı anları kameraya yansıdı

İtfaiye, Tragger, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARAÇTA MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:09 Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:53 Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
10:39 Ahmet Türk: Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanamaz
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:05 Bildiğiniz tüm uzaklaştırma tekniklerini unutun! Oto lastikçiye giren fare, işçinin tekmesiyle havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 11:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: ARAÇTA MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement