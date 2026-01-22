Araklı\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam saatlerinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Araklı'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Araklı Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Çarpışma sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü M.E.C. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada motosikletin savrularak bir işyerinin içerisine girdiği öğrenilirken, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON