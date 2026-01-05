Aralık 2025 Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 30,89 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 arttı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI

Yıl sonu enflasyonunun açıklanması ile kamu çalışanları ve memur emeklileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları da belirlendi. SGK emeklilerine yansıyacak zam oranı 12,19 oldu. Memur ve memur emeklisi aylıklarına yapılacak zam oranı ise 18,61 oldu. Tüketici enflasyonunun 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı da yüzde 34,88 oldu. Ocak ayında ev ve iş yeri kiraları en fazla yüzde 34,88 oranında artırılabilecek.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 28,31

Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde eksi 0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 27,67

Yurt içi üretici fiyatları, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,67 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,36 artış gösterdi.