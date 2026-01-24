Arama Kurtarma Köpeği Ocak Emekli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arama Kurtarma Köpeği Ocak Emekli Oldu

Arama Kurtarma Köpeği Ocak Emekli Oldu
24.01.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JAK köpeği Ocak, 8 yılda 48 canlı bularak hayata tutunmalarını sağladı, emekli oldu.

JANDARMA Arama Kurtarma (JAK) köpeği Ocak, 8 yılda katıldığı çok sayıda operasyonda 48 canlıyı bularak hayata tutunmalarını sağladı. 2017 yılında göreve başlayan, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta arama çalışmalarına katılan Ocak, 2024'ün Şubat ayında emekli oldu. Ocak, şu an Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yaşamını sürdürüyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 8 yıl boyunca arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan JAK köpeği 12 yaşındaki Ocak, enkazdan araziye birçok zorlu alanda gösterdiği başarıyla görev sürecini tamamladı. Çalışma hayatı boyunca birçok operasyonda görev alan Ocak, 2024 yılında emekliye ayrılmasının ardından Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan bakım ve gözetim altında yaşamına devam ediyor.

ÇOK SAYIDA UZMANLIK EĞİTİMİ ALDI

Arama kurtarma köpek eğiticisi ve kullanıcısı olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Turan, "Ocak, 2017 yılında Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'nda (JAKEM) 5 ay süren Arama Kurtarma Branş Kursu'nu başarıyla tamamladı. Ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda göreve başladı" dedi. Turan, Ocak'ın bu kapsamda betonarme enkazda, kapalı alanlarda, arazide, toprak altında, çığ (kar) altında ve çeşitli araçlarda canlı insan arama eğitimleri aldığını söyledi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE GÖREV YAPTI

Ocak'ın, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta görev aldığını anlatan Turan, Antalya bölgesinde kaybolan kişilerin arama faaliyetlerine de katıldığını, toplam 48 canlıyı bulduğunu kaydetti. Turan, "Ocak ile beraber 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta görev aldık. Bunun yanı sıra Antalya bölgesinde kaybolan kişilerin arama faaliyetlerine katılan Ocak, görev süresi boyunca 48 canlı bulmuştur" diye konuştu.

'HALA BİZİM EKİBİMİZİN BİR PARÇASI'

Ocak'ın 2024 yılı Şubat ayında emekli olduğunu kaydeden Turan, "Emeklilik sonrası yaşamına Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çamyuva Karakolu'nda devam ediyor. İhtiyaçları, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karşılanıyor. Ocak emekli olsa da hala bizim ekibimizin bir parçası ve bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Havacılık, Güvenlik, Kurtarma, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arama Kurtarma Köpeği Ocak Emekli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü Gol bağıra bağıra gelmiş Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Galatasaray’a mı gidiyor Trabzonsporlu Oulai’nin abisinden bomba paylaşım Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

09:57
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
09:01
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
08:38
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 10:15:01. #7.11#
SON DAKİKA: Arama Kurtarma Köpeği Ocak Emekli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.