Arama Kurtarma Köpeği Vondi Göreve Başladı

03.02.2026 11:34
Gece'nin vefatının ardından Vondi, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazır.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkaz altındakilere umut olan eğitimli arama kurtarma köpeği Gece'nin ölümünün ardından Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde yetiştirilen Vondi, nöbeti devraldı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki arama kurtarma köpeği "Gece", enkaz altında çok sayıda kişiyi tespit ederek çalışmalara katkı sağladı.

Enfeksiyon nedeniyle depremden 2 ay sonra ölen Gece'nin ardından, eğitmeni Birol Meki, aynı azim ve sorumlulukla 5 yaşındaki Vondi'yi yetiştirdi.

İtfaiye parkurunda görev sürekliliğini sağlamak için yetiştirilen köpeklerden Vondi, hassas burnu ve yetenekleriyle olası afetlerde görev yapmak için hazır bekliyor.

"İkisi de çok başarılı köpeklerdi"

Eğitmen Meki, AA muhabirine, 4 yaşındaki Gece ile depremin ardından yaklaşık 12 saat içinde Hatay'a ulaştıklarını söyledi.

Gece'nin, arama kurtarma ekiplerine büyük katkı sunduğunu anlatan Meki, dört yıllık emeğin karşılığını o günlerde aldıklarını, insanların hayata tutunmasına vesile olduklarını dile getirdi.

Meki, Gece'nin ardından yetiştirdiği Vondi'nin aktif görev aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Vondi en az Gece kadar kabiliyetli ve yetenekli. Şu anda onunla aktif eğitimler yapıyoruz. Bir köpek emekli olduğunda ya da başına bir şey geldiğinde, arkasından yetiştirdiğimiz göreve hazır oluyor. Gece daha dikkatli ve kontrollü arama yapardı. Vondi ise daha genç, atik ve hızlı. Hızlı arama bazen kokunun atlanmasına neden olabilir ama tekrar dönüp kontrol ettirebiliyorsunuz. Bana göre dikkatli arama daha iyidir. İkisi de çok başarılı köpeklerdi."

Köpeklerin belirli testlerden geçerek görevlendirildiğini vurgulayan Meki, "Enkaz, parkur ve çeviklik testleri var. AFAD'ın düzenlediği sınavları geçen köpekler aktif görev alabiliyor. Başarılı olmayanların sahaya çıkması zaten mümkün değil." diye konuştu.

Meki, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında eğitimini tamamlamış ve belgelendirilmiş 3 arama kurtarma köpeği bulunduğunu, olası afetlerde görev almaya hazır olduklarını kaydetti.

İtfaiyede görevli İbrahim Yücel de köpeklerin kondisyon ve çevikliklerini artırmak için özel parkurda eğitildiklerini vurgulayarak, "Burada enkaz ortamında karşılaşılabilecek engeller hazırlıyoruz. Amaç, zorlu koşullarda güvenli ve etkili şekilde arama yapabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Hatay, Son Dakika

