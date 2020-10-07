Aranan firari hükümlü Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nevşehir adli makamlarınca "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 yaşındaki H.G, ilçede saklanmakta olduğu bir konutta yakalandı.
Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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