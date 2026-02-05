Aranan Hırsız Eskişehir\'de Yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık ve hükümlünün kaçması suçundan aranan ve hakkında, 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapılıdı. Çalışmalar kapsamında; "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Tepebaşı ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR