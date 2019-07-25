Son Dakika Haberleri: Aranan kişilere yönelik operasyon polis kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Aranan kişilere yönelik operasyon polis kamerasında

18 dakika önce

Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 şüphelinin yakalandığı operasyonun polis helikopterinden çekilmiş görüntüleri basına dağıtıldı.

Aranan kişilere yönelik operasyon polis kamerasında, System.String[]
Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 şüphelinin yakalandığı operasyonun polis helikopterinden çekilmiş görüntüleri basına dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, dün Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, ekiplerin çok sayıda zırhlı araçla adreslere giderek baskın yaptığı görülüyor.
Özel harekat ekibinin de arasında olduğu polisler, kilitli demir kapıları levyeyle açmaya çalışıyor. Bu sırada bir grup polis de evlerin çatısına çıkarak arama yapıyor.
Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeğiyle de arama yapılıyor.
Operasyon
Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere yönelik yapılan çalışma kapsamında 47 kişinin adresi tespit edilmişti.
300 polisin katıldığı operasyonda 44 zanlı gözaltına alınmıştı.
Adreslerde bulunan 825 kişiyi kontrol eden ekipler, 316 araç ve 16 iş yerinde narkotik köpeğiyle yaptığı aramalarda, 450,44 gram sentetik uyuşturucu, 6,29 gram metamfetamin, 1,11 gram esrar, 20 gram esrar, 81 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca ve buna ait 78 mermi ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirilmişti.
Narkotik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı Diyarbakır'da EYP'li saldırı Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:21:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan kişilere yönelik operasyon polis kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]