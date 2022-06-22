Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: "Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: "Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor"

22.06.2022 01:49
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: "Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cezayir'in kasım ayında gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesinin hazırlıkları konusunda oldukça ciddi çalıştığını söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cezayir'in kasım ayında gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesinin hazırlıkları konusunda oldukça ciddi çalıştığını söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edilen Ebu Gayt, görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ebu Gayt, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile birlikte Cumhurbaşkanı Tebbun'a zirveye ilişkin kapsamlı bir rapor sunduklarını ve ayrıca kendisiyle uluslararası bölgesel ve Arap dünyasına ilişkin gelişmeleri daha derin görüşme imkanı bulduğunu belirtti.

Arap Zirvesinin 1-2 Kasım'da yapılması için Cezayir'in oldukça ciddi hazırlıklar yaptığının altının çizen Ebu Gayt, zirvenin yapılacağı kongre merkezini de ziyaret edeceğini söyledi.

Arap dışişleri bakanları 9 Mart'taki toplantılarında, Cezayir'in Fransa sömürgesine karşı 1954'te başlatılan özgürlük devriminin 68'inci yıl dönümünü sembolize etmek üzere Arap Birliği Zirvesinin 1 ve 2 Kasım tarihlerinde yapılması konusundaki teklifini uygun görmüştü.

Arap Zirvesi, 2020 ve 2021'de yaşanan Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenmişti.

YORUMLAR
500
Gizem Özer Cezayir yolcusu Gizem Özer Cezayir yolcusu Cezayir: Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin hızlandırılması konusunda anlaştık Cezayir: Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin hızlandırılması konusunda anlaştık
Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: 'Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 01:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: "Cezayir, Arap Zirvesi için ciddi hazırlık yürütüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement