Arap Denizi'nde iki balıkçı teknesi alabora oldu - Son Dakika

Arap Denizi'nde şiddetli rüzgarlar nedeniyle iki balıkçı teknesinin alabora olduğu, 8 balıkçının kaybolduğu bildirildi.
Pakistan Deniz Güvenlik Ajansından yapılan açıklamada, liman kenti Karaçi'ye yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Thatta bölgesi kıyılarında iki balıkçı teknesinin alabora olduğu belirtildi.
Açıklamada, en az 8 balıkçının kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
Deniz personelinin 8 kişiyi kurtardığı ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Polis yetkilileri, iki Pakistan donanma helikopterinin kayıp balıkçıları bulmak için arama kurtarma ekiplerine katıldığını aktardı.
Kaynak: AA
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