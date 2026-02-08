Arap Ülkelerinden Sudan'daki Saldırılara Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arap Ülkelerinden Sudan'daki Saldırılara Kınama

08.02.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap ülkeleri, Sudan'daki HDK'nın insani yardım konvoylarına yönelik saldırılarını kınadı.

Arap ülkeleri, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) insani yardım konvoyu ile hastaneyi hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını kınadı.

Mısır, Katar, Yemen ile Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) yapılan yazılı açıklamalarda, HDK'nin saldırılarının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu vurgulanarak, sivillerin ve insani yardımların korunması çağrısında bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'da özellikle Kuzey Kurdufan eyaletinde insani yardım konvoylarını hedef alan saldırılar "uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Sudan hükümetinin HDK'yi sorumlu tuttuğu bu saldırıların insani koridorları hedef alarak yardım çalışmalarını engellediği ve siviller ile sağlık tesislerini koruyan hukuki hükümleri açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Söz konusu ihlallerin Sudan'daki benzeri görülmemiş insani krizi daha da derinleştirdiği uyarısı yapıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da Dünya Gıda Programına (WFP) ait yardım konvoyunun Kuzey Kurdufan eyaletinde hedef alınmasını sert bir dille kınadı.

Bakanlık açıklamasında, saldırının uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin açık ihlali olduğu vurgulanarak, insani yardım çalışanlarının korunması ve yardımların ihtiyaç sahiplerine sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Katar, çatışmaların barışçıl yollarla sona erdirilmesi çağrısını yineleyerek Sudan'ın birlik, egemenlik ve istikrarına tam destek verdiğini kaydetti.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında HDK'nin Sudan'daki saldırılarını şiddetle kınayarak, insani yardım konvoylarının, yerinden edilmiş sivillerin ve kaçan ailelerin hedef alınmasını "savaş suçu" şeklinde nitelendirdi.

Açıklamada, uluslararası topluma sivilleri koruma ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlama çağrısında bulunuldu.

Körfez İşbirliği Teşkilatı

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı yazılı açıklamada WFP'ye ait yardım konvoyunun hedef alınmasını sert ifadelerle kınadı.

Budeyvi, bu saldırının uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali ve insani çalışmaları koruyan tüm kural ve teamüllerin kabul edilemez biçimde çiğnenmesi anlamına geldiğini belirtti.

Yardım konvoylarına ve insani personellere yönelik saldırıların, sivillerin acılarını artırdığına dikkati çeken Budeyvi, KİK'in Sudan'da ateşkes, siyasi çözüm ve sivil bir yönetim sürecini desteklediğini vurguladı.

HDK'nin saldırıları

Sudan hükümeti, dün HDK'nin ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde WFP'ye ait insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kamyonların sivillere gıda yardımı ulaştırmak üzere yolda olduğu belirtilen açıklamada, saldırı sonucu can kayıplarının yaşandığı ve yardım malzemelerinin imha edildiği kaydedilmişti.

Sudan Doktorlar Ağı ise 5 Şubat'ta Güney Kurdufan eyaletinin güneyindeki El-Kuvek Askeri Hastanesi'nin HDK tarafından hedef alınması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinden Sudan'daki Saldırılara Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:26:41. #7.11#
SON DAKİKA: Arap Ülkelerinden Sudan'daki Saldırılara Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.