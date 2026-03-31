Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Bahreyn Savunma Kuvvetleri, savaşın başlangıcından bu yana ülkeyi hedef alan 182 füze ve 400 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. Bölgedeki gerilimin tırmandığı süreçte açıklama, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife’nin liderliğinde yürütülen güvenlik politikalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

KRAL HAMED’DEN GÜVENLİK VURGUSU

1999 yılından bu yana Bahreyn’i yöneten Kral Hamed bin İsa Al Halife, son dönemde artan tehditlere karşı ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirildiğini sık sık vurguluyor. Körfez’deki çatışmaların Bahreyn’e sıçrama riskine dikkat çeken yönetim, özellikle füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini aktif şekilde devrede tutuyor.

KÖRFEZ’DE GERİLİM YÜKSELİYOR

İran merkezli gerilimin bölge geneline yayılması, Bahreyn gibi küçük ancak stratejik ülkeleri doğrudan etkiliyor. ABD’nin 5. Filo’suna ev sahipliği yapan Bahreyn, hem askeri hem de jeopolitik açıdan kritik bir konumda bulunuyor. Bu nedenle ülke, olası saldırıların hedefi haline gelirken savunma sistemlerini sürekli güncelliyor.

182 FÜZE VE 400 İHA ENGELLENDİ

Savunma Kuvvetleri’nin verdiği bilgilere göre, savaşın başından bu yana yüzlerce saldırı girişimi engellendi. Yetkililer, imha edilen 182 füze ve 400 İHA’nın büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu veriler, bölgedeki tehdit seviyesinin ciddiyetini gözler önüne serdi.

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ ARTIYOR

Uzmanlara göre Körfez’de artan saldırılar, çatışmanın daha geniş bir alana yayılma ihtimalini güçlendiriyor. Bahreyn’in doğrudan hedef alınması, enerji hatları ve uluslararası ticaret yolları açısından da risk oluşturuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’na yakınlık, ülkeyi küresel enerji güvenliği açısından kritik bir noktaya yerleştiriyor.