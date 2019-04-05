Son Dakika Haberleri: Arapgir'de Cömertoğlu Mazbatasını Aldı

Arapgir'de Cömertoğlu Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde CHP adayı olarak belediye başkanı seçilen Haluk Cömertoğlu mazbatasını aldı.

Arapgir'de Cömertoğlu Mazbatasını Aldı, System.String[]
Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde CHP adayı olarak belediye başkanı seçilen Haluk Cömertoğlu mazbatasını aldı.

Arapgir'de tekrar belediye başkanı olarak seçilen Haluk Cömertoğlu ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Cömertoğlu," Yerel yönetimler seçimleri neticelendi.Bugünde mazbatamızı almış bulunuyoruz.Bu şu demek biz bunu millet adına aldık; millete hizmet etmek istiyoruz.Kurumlar millete ait,kaynaklar kamuya ait,biz birlikte kazanımlarımızı milletin lehine kullanmak için bu belgelerle ödüllendirildik,görevlendirildik.Biz yola çıkarken yük olmayacağız,yük alacağız,ayırmayacağız birleştireceğiz demiştik.Yük olan insanlardan uzaklaştığımızı ifade etmiştik.Bu seçimin galibi Arapgir'dir" diye konuştu - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:14 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya, Haluk Cömertoğlu, Arapgir, Politika
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