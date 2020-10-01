Arapgir'de Korona denetimleri sürüyor - Son Dakika

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimler artırıldı. Arapgir'de artırılan denetimler kapsamında Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Arapgir Belediye Başkanvekili Hüseyin Akşahin maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. İlçe merkezinde denetim yapan Kaymakam Mustafa Dilekli ile Başkanvekili Hüseyin Akşahin, ilçe merkezinde bulunan dükkanlarda esnafları denetlerken, hijyen noktasında uyarılarda bulundu. İlçe merkezinde bulunan vatandaşlarla da görüşen Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Arapgir Belediye Başkanvekili Hüseyin Akşahin, vatandaşlara kuralları hatırlatarak kendilerini korumalarını istediler.

Denetime Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Arapgir Belediye Başkanvekili Hüseyin Akşahin'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası,Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık personelleri katıldı.