Aras Kargo'da Yeni Yapılanma: Sevilay Güven Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aras Kargo'da Yeni Yapılanma: Sevilay Güven Atandı

Aras Kargo\'da Yeni Yapılanma: Sevilay Güven Atandı
20.01.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras Kargo, operasyonel mükemmeliyet için başkan yardımcılığı pozisyonu oluşturdu ve Sevilay Güven'i atadı.

Aras Kargo, bağlı olduğu Avusturya Postanesi'nin LEAD 2030 stratejisi doğrultusunda operasyonel mükemmelliğini ve verimlilik çalışmalarını güçlendirmek amacıyla yeni bir yapılanmaya giderek, "Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcılığı" pozisyonunu oluşturdu. Şirket, bu göreve sektörün deneyimli ismi Sevilay Güven'i atayarak süreç optimizasyonu, performans yönetimi ve operasyonel verimliliği merkeze alan yeni bir büyüme stratejisi başlattı.

Aras Kargo, operasyonel süreçlerini güçlendirmek ve verimlilik çalışmalarını daha etkin yönetmek amacıyla organizasyonel yapısında yeni bir görev alanı ekledi. Bu kapsamda "Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcılığı" pozisyonunu oluşturan şirket, bu göreve sektörün deneyimli ismi Sevilay Güven'i getirdi. Güven, Transfer Operasyonları Proje Direktörlüğü, Operasyonel Mükemmellik Müdürlüğü, Optimizasyon Müdürlüğü ve Operasyonel Planlama ve Performans Yönetimi Müdürlüğü birimlerinin faaliyetlerini ve raporlarını yönetecek.

Yeni yapılanma ile birlikte operasyonel süreçlerin ölçümü, analizi ve iyileştirilmesine odaklanan projeler, operasyonun günlük akışından bağımsız olarak yürütülecek. Bu sayede süreç mükemmelliği, verimlilik artışı ve performans yönetimi alanlarında daha bütüncül bir yapı oluşturulacak. Şirket bu kapsamda geliştirilen teknoloji projeleri ile geleceğin iş modellerini tasarlamayı hedefliyor. Bu bütüncül yaklaşımla beraber operasyon ve süreç geliştirme ekipleri arasındaki koordinasyon güçlendirilerek müşteri deneyiminin de tüm aşamalarda iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Aras Kargo Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcısı Sevilay Güven, bu görevin Aras Kargo'nun sürekli gelişim ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: "Operasyonel mükemmellik, verimlilik artışının ötesinde kurumun karar alma, iş birliği ve değer üretme biçimini yeniden tanımlıyor. Aras Kargo'nun köklü saha deneyimi ve güçlü teknolojik altyapısı ile bu dönüşümü hızla hayata geçirerek, verimliliği ve hizmet kalitesini sürdürülebilir biçimde artırmayı hedefliyoruz."

Sevilay Güven, İTÜ Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği lisans ve yüksek lisans dereceleri ardından Université de Paris 5 Rene Descartes'de Endüstriyel Sistemlerde Bilgisayar Metodları konusunda doktora yeterliğine hak kazandı. Kariyerine bilişim ve süreç yönetimi odaklı projelerde başlayıp, Oyak Renault, Dynargie Yönetim Geliştirme firmaları ardından Schenker Arkas Lojistik'te uzun yıllar CIO olarak görev yaptı. Sonrasında kendi şirketini kurarak, operasyonel mükemmellik, süreç tasarımı ve stratejik yeniden yapılanma konularında çok uluslu şirketler ve KOBİ'lere danışmanlık yaptı. 2020-2025 yılları arasında YASAD Genel Sekreteri olarak, ulusal ölçekte yazılım sektörü gelişimi ve dijital dönüşüm projelerine liderlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aras Kargo'da Yeni Yapılanma: Sevilay Güven Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:21:39. #7.11#
SON DAKİKA: Aras Kargo'da Yeni Yapılanma: Sevilay Güven Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.