Aras Kargo\'ya Yeni Teknoloji Lideri Atandı

Ekonomi

23.01.2026 11:11
Aras Kargo, Kürşat Alp Yiğit'i Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Aras Kargo, teknoloji yapılanmasını güçlendirmek ve dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırmak amacıyla Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcılığı görevine Kürşat Alp Yiğit'i atadı. Yiğit, şirketin altyapı yönetimi, bilgi güvenliği ve inovasyon süreçlerine liderlik edecek.

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, teknoloji yapılanmasını güçlendirme hedefi doğrultusunda stratejik bir atamayı hayata geçirerek Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı görevine Kürşat Alp Yiğit' i atadı. Yiğit, şirketin teknoloji stratejisinin geliştirilmesi, altyapı yönetiminin güçlendirilmesi, bilgi güvenliği politikalarının uygulanması ve inovasyon odaklı çalışmaların hızlandırılmasından sorumlu olacak. Bu atama ile birlikte Aras Kargo'nun dijital dönüşüm yol haritasının ivmelendirilmesi, veri ve yapay zeka temelli iş modellerinin desteklenmesi ve teknoloji organizasyonunun çevik, verimli ve sürdürülebilir bir yapı doğrultusunda yeniden konumlandırılması hedefleniyor.

Yeni görevine ilişkin görüşlerini paylaşan Aras Kargo Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Kürşat Alp Yiğit, şu açıklamada bulundu: "Şirketin güçlü operasyonel birikimini, çevik çalışma kültürüne sahip ve alanında yetkin ekibimizle birlikte teknoloji odağında geliştirmek benim için heyecan verici bir sorumluluk. Amacımız, veri ve yapay zeka temelli çözümlerle iş süreçlerimizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli hale getirmek. Altyapı, uygulama ekosistemi, bilgi güvenliği ve inovasyon dahil bütün alanlarda sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta, güçlü bir ekip ruhuyla verimli ve nitelikli çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum. "

Verilen bilgiye göre Kürşat Alp Yiğit, kariyerine yazılım geliştirme ve veri yönetimi alanında başladı. İş Yatırım ve Abdi İbrahim'de yazılım geliştirme, veri yönetimi, iş zekası ve uygulama geliştirme süreçlerinde farklı sorumluluklar üstlenen Yiğit, daha sonra Vialand'da IT Müdürü olarak altyapı, uygulamalar, güvenlik ve operasyon yönetiminden sorumlu oldu. Yıldız Holding ve Pladis Global'de küresel ölçekte dijital dönüşüm, proje yönetimi, veri yönetimi, IT yönetişim süreçleri ve inovasyon odaklı programlara liderlik eden Yiğit; teknoloji yönetişimi, risk, bütçe, proje ve kalite süreçlerinin yönetimi gibi fonksiyonlarda da görev aldı. Arçelik Global'de teknoloji yönetişimi, risk, bütçe, proje ve kalite süreçlerini yönettikten sonra Penti'de CTO ve İcra Kurulu Üyesi olarak şirketin uçtan uca dijital dönüşümüne ve teknoloji stratejisinin şekillenmesine liderlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kürşat Alp, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

